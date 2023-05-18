Housing development near farmland in Caldwell, Idaho.

A housing development near farmland in Caldwell, Idaho.

 Brad Carlson/Capital Press

A new, voluntary approach to preserving Idaho farmland could be available for counties and cities to offer at the start of 2025.

“That is our goal, to have an additional tool in Idaho’s ag-land preservation toolbox ready to go by Jan. 1, 2025,” said Braden Jensen, Idaho Farm Bureau Federation governmental affairs director.

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field reporter, SW Idaho and SE Oregon

I cover agricultural, environmental and rural issues in southwestern Idaho and southeastern Oregon. I can be reached at 208-914-8264 mobile or bcarlson@capitalpress.com.

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