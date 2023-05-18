A new, voluntary approach to preserving Idaho farmland could be available for counties and cities to offer at the start of 2025.
“That is our goal, to have an additional tool in Idaho’s ag-land preservation toolbox ready to go by Jan. 1, 2025,” said Braden Jensen, Idaho Farm Bureau Federation governmental affairs director.
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