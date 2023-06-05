NEWBERG, Ore. — Bryan and Laura Laing began making wine as a hobby in 2006, starting with 5 gallons of Pinot noir in the basement of their Northeast Portland home. 

Though they always talked about starting a commercial winery one day, it wasn't until a family tragedy in 2014 that the Laings quit their corporate day jobs and took the plunge, establishing Hazelfern Cellars in the Chehalem Mountains near Newberg, Ore. 

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Bryan and Laura Laing are the co-owners of Hazelfern Cellars in Newberg, Ore.
GP Laura Laing looks out over the land for Hazelfern 2.0.jpg

Laura Laing looks over 51 acres purchased in May, where Hazelfern Cellars plans to expand its winegrape production in the next five to seven years.
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A view of the neighboring Shea Vineyard as seen from Hazelfern 2.0. Bryan and Laura Laing purchased these 51 acres between Yamhill and Dundee in May, where they will plant Pinot noir, Chardonnay, Gamay noir and several experimental white wine varieties.
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