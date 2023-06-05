NEWBERG, Ore. — Bryan and Laura Laing began making wine as a hobby in 2006, starting with 5 gallons of Pinot noir in the basement of their Northeast Portland home.
Though they always talked about starting a commercial winery one day, it wasn't until a family tragedy in 2014 that the Laings quit their corporate day jobs and took the plunge, establishing Hazelfern Cellars in the Chehalem Mountains near Newberg, Ore.
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