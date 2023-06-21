Legislation directing the Bureau of Land Management to withdraw its proposed Conservation and Landscape Health rule was the subject of a hearing last week by the House Committee on Natural Resources.
The rule would elevate conservation as a use of public lands under the Federal Land Policy and Management Act and introduce conservation leasing as a management practice.
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