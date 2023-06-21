Legislation directing the Bureau of Land Management to withdraw its proposed Conservation and Landscape Health rule was the subject of a hearing last week by the House Committee on Natural Resources.

The rule would elevate conservation as a use of public lands under the Federal Land Policy and Management Act and introduce conservation leasing as a management practice.

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Nada Wolff Culver
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Rep. John Curtis, R-Utah
South Dakota Gov. Kristi Noem

South Dakota Gov. Kristi Noem
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Gov. Mark Gordon, R-Wyoming
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